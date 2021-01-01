Блогера Reeflay доставили в СК после смерти девушки в ходе стрима

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Молодого человека, в доме которого в Московской области было обнаружено тело девушки, доставили к следователю для беседы. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя областного ГСУ СК России Ольга Врадий.

«Молодой человек доставлен к следователю, в настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия», — сказала она.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что к следователям доставили видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) после смерти его девушки в ходе стрима.

По данным источника, Решетникова доставили в рамках проверки, пока он не задержан.