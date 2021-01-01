СК начал проверку после смерти девушки блогера Reeflay в прямом эфире

Стас Решетников (Reeflay) (Фото: reeflay12 / VK)

Следователи начали проверку после смерти девушки в доме ее молодого человека в Московской области. Об этом заявила старший помощник руководителя областного ГСУ СК России Ольга Врадий.

Источник в правоохранительных органах уточнил «РИА Новости», что речь идет о гибели девушки в ходе стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay). ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал, что следователи проверяют факт смерти в прямом эфире, который вел блогер Reeflay на YouTube.

По словам Врадий, тело девушки обнаружили без видимых признаков насильственной смерти в одном из частных домов. По предварительным данным, бригада скорой помощи констатировала ее смерть утром 2 декабря.

Следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях блогера в отношении девушки. Также специалисты проведут ряд экспертиз.