В Донбассе заявили о невыполнении Киевом решений парижского саммита

Украина не выполнила ни один из трех блоков поручений, согласованных на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом говорится в докладе полпреда ДНР на переговорах контактной группы, министра иностранных дел самопровозглашенной республики Натальи Никоноровой к сегодняшней встрече Совета Безопасности ООН.

«Полностью не был реализован ни один из трех блоков поручений, зафиксированных в данных итогах [парижского саммита лидеров стран «нормандской четверки»]», — утверждает Никонорова.

Она отдельно отметила, что пункт о полной и всеобъемлющей реализация режима прекращения огня не был выполнен. По ее словам, всего было зафиксировано 157 нарушений с украинской стороны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Заседание также бойкотировали США, Великобритания, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия.