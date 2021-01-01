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В Донбассе заявили о невыполнении Киевом решений парижского саммита

Украина не выполнила ни один из трех блоков поручений, согласованных на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом говорится в докладе полпреда ДНР на переговорах контактной группы, министра иностранных дел самопровозглашенной республики Натальи Никоноровой к сегодняшней встрече Совета Безопасности ООН.

«Полностью не был реализован ни один из трех блоков поручений, зафиксированных в данных итогах [парижского саммита лидеров стран «нормандской четверки»]», — утверждает Никонорова.

Она отдельно отметила, что пункт о полной и всеобъемлющей реализация режима прекращения огня не был выполнен. По ее словам, всего было зафиксировано 157 нарушений с украинской стороны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Заседание также бойкотировали США, Великобритания, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия.

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Фото:Валерий Квит / EPA / ТАСС

Встреча проводилась по «формуле Аррии». Этот формат назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который применил эту практику в 1992 году, когда был представителем Венесуэлы в Совбезе. Согласно ей члены Совбеза ООН могут в частном порядке откровенно обмениваться мнениями, что невозможно при обычных протокольных мероприятиях.

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После встречи в Париже «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в декабре 2019 года Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Донбасс Украина нормандская четверка ДНР и ЛНР
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