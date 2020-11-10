В Москве задержали участниц Pussy Riot

Рита Флорес, Мария Алехина, Фархат Исрафилли-Гельман и Самариддин Раджабов (слева направо) (Фото: all_mary / Twitter)

В центре Москвы задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также бывшего фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова и художника по имени Фархат. Об этом сообщила РБК сама Алехина.

«Нас задержали на улице после того, как мы надели кокошники. Мы были в верхней одежде, в масках, просто надели кокошники — и секунд через 15 были задержаны», — сказала она.

По словам активистки, они уже два часа находятся в ОВД «Якиманка», причины задержания им не назвали.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что в Москве были задержаны участницы Pussy Riot. В пресс-службе главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют данной информацией.