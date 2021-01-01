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В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина встречи с Чубайсом

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с действующим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос агентства о встрече Путина с Чубайсом.

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Ранее 2 декабря Путин предложил кандидатуру первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова на должность главы «Роснано».

При этом, по данным источников РБК, занимающему должность председателя правления корпорации Анатолию Чубайсу планируется предложить новую должность в рамках реформы институтов развития. В октябре источники РБК сообщали, что власти обсуждают возможность его привлечения к проектам в Арктике.

«Роснано» было создано в 2011 году после реорганизации госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Пост гендиректора с 2008 года занимал Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество он занял пост председателя правления АО «Роснано», а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано».
 

Кремль Владимир Путин Анатолий Чубайс встреча
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