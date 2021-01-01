В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина встречи с Чубайсом

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с действующим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос агентства о встрече Путина с Чубайсом.

Ранее 2 декабря Путин предложил кандидатуру первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова на должность главы «Роснано».

При этом, по данным источников РБК, занимающему должность председателя правления корпорации Анатолию Чубайсу планируется предложить новую должность в рамках реформы институтов развития. В октябре источники РБК сообщали, что власти обсуждают возможность его привлечения к проектам в Арктике.