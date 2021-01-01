Главу Дагестана госпитализировали после заражения коронавирусом

Сергей Меликов (Фото: council.gov.ru)

Временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова, который ранее заразился коронавирусом, госпитализировали для предотвращения ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона в Instagram.

«В настоящее время самочувствие главы региона удовлетворительное», — отметили в пресс-службе.

У Меликова коронавирус подтвердился неделю назад. С тех пор он находился на самоизоляции, соблюдая рекомендации врачей. Позднее медики посоветовали перевести главу региона на лечение в условиях стационара из-за риска ухудшения состояния здоровья на 7-9 сутки от начала заболевания.

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