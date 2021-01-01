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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о наращивании возможностей системы здравоохранения

Владимир Путин во время открытия многофункциональных медицинских центров Минобороны России (в режиме&nbsp;видеоконференции)
Владимир Путин во время открытия многофункциональных медицинских центров Минобороны России (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Система здравоохранения в России наращивает свои возможности на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции многофункциональные медицинские центры Минобороны России, трансляцию вел «Россия 24».

«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», — сказал Путин.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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