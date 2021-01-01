Пандемия коронавируса , 02 дек, 16:28
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Путин заявил о наращивании возможностей системы здравоохранения
Владимир Путин во время открытия многофункциональных медицинских центров Минобороны России (в режиме видеоконференции)
Система здравоохранения в России наращивает свои возможности на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции многофункциональные медицинские центры Минобороны России, трансляцию вел «Россия 24».
«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», — сказал Путин.
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