Путин открыл цех по производству компонентов лекарств в Братске

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» группы компаний «Фармасинтез» (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл цех по производству лекарственных препаратов, в том числе против коронавируса, который расположен в Братске (Иркутская область). Об этом сообщает Кремль.

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«Сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» на предприятии «Братскхимсинтез», в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — сказал Путин.

По словам президента, мощности, которые вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных лекарств для лечения коронавируса, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других заболеваний.