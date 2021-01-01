Пашинян вытащил из кармана два телефона после помех на саммите с Путиным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прервал свою речь на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за технических помех, после чего достал из карманов два мобильных телефона.

Пашинян заявил, что последние два месяца стали для Армении периодом противостояния с Азербайджаном. После этого начались помехи, а затем выключился микрофон. Когда армянский премьер смог продолжить речь, он вынул из кармана два телефона и отложил их в сторону.

«Азербайджан, поддерживаемый Турцией и террористами-наемниками из стран Ближнего Востока развязал войну против армянского народа», — сказал Пашинян после вынужденной паузы.