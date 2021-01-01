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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян вытащил из кармана два телефона после помех на саммите с Путиным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прервал свою речь на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за технических помех, после чего достал из карманов два мобильных телефона. 

Пашинян заявил, что последние два месяца стали для Армении периодом противостояния с Азербайджаном. После этого начались помехи, а затем выключился микрофон. Когда армянский премьер смог продолжить речь, он вынул из кармана два телефона и отложил их в сторону.

«Азербайджан, поддерживаемый Турцией и террористами-наемниками из стран Ближнего Востока развязал войну против армянского народа», — сказал Пашинян после вынужденной паузы.

В Армении завели дело о финансировании терроризма после боев в Карабахе
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Завершились военные действия после того, как в ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение об урегулировании ситуации в регионе. По условиям соглашения, Армения передает под контроль Азербайджана ряд районов Карабаха, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Ереван полагает, что на стороне Азербайджана воевала Турция, которая якобы поставляла ему технику, в частности дроны и истребители F-16, а также военных специалистов и наемников. Баку и Анкара обвинения в использовании наемников опровергают.

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