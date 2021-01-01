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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле заявили об отсутствии встреч Путина с заболевшим COVID Кудриным

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент России Владимир Путин в последнее время не встречался лично с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Не было. Только по ВКС [видео-конференц-связи]», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, контактировал ли Путин с Кудриным и Матвиенко.

Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Общество
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Ранее Кудрин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и самоизолировался. По его словам, он чувствует себя «сносно».

Также на самоизоляцию ушла Матвиенко. Такое решение она приняла после контакта с заболевшим COVID-19, рассказал ее первый заместитель Андрей Яцкин. Спикер Совфеда продолжает работать в удаленном режиме.

Сам Путин начал проводить совещания в удаленном режиме с апреля. В ноябре он говорил, что уже привык к работе в дистанционном формате, но «с аудиторией проще, интереснее, поживее».

Владимир Путин Валентина Матвиенко Алексей Кудрин
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