Путин не согласился с данными тюменского губернатора о реальных зарплатах

Владимир Путин и Александр Моор (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в Тобольске обсудил доходы населения, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона отметил, что у жителей области выросла зарплата. «Реальная численная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев, пусть небольшой, но плюс — 101% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал глава Тюменской области.

Однако Путин с ним не согласился. «Это не реальная, по-моему, это номинальная», — отметил президент. Моор указал, что речь идет о статистике по реальной зарплате.

Тогда Путин поинтересовался ситуацией с реальными располагаемыми доходами населения. «Реальные располагаемые чуть ниже, ниже 100%. Это совершенно точно. Здесь по зарплате, а реальные располагаемые доходы ниже», — объяснил Моор. Он добавил, что доходы находятся на уровне 98%.