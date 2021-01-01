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Экономика ,  
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Путин не согласился с данными тюменского губернатора о реальных зарплатах

Владимир Путин и Александр Моор
Владимир Путин и Александр Моор (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в Тобольске обсудил доходы населения, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона отметил, что у жителей области выросла зарплата. «Реальная численная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев, пусть небольшой, но плюс — 101% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал глава Тюменской области.

Путин потребовал от чиновников внимания к ситуации с доходами населения
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Однако Путин с ним не согласился. «Это не реальная, по-моему, это номинальная», — отметил президент. Моор указал, что речь идет о статистике по реальной зарплате.

Тогда Путин поинтересовался ситуацией с реальными располагаемыми доходами населения. «Реальные располагаемые чуть ниже, ниже 100%. Это совершенно точно. Здесь по зарплате, а реальные располагаемые доходы ниже», — объяснил Моор. Он добавил, что доходы находятся на уровне 98%.

Накануне Путин прибыл с рабочей поездкой Тобольск. Там он посетил комбинат «ЗапСибНефтехим», а также в режиме видеоконференции провел совещание по стратегическому развитию нефтегазовой отрасли.

Ранее, 30 ноября, на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым Путин заявил о необходимости обратить внимание на проблемы с динамикой доходов населения по всей стране. По словам президента, власти «должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания».

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Согласно июльским данным Росстата, располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 8% в годовом выражении, что стало максимальным квартальным падением с 1999 года.

Владимир Путин Александр Моор доходы население реальная зарплата
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