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Дегтярев назвал нового главу Минздрава Хабаровского края

Юрий Бойченко
Юрий Бойченко (Фото: ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ»)

Новым министром здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — написал Дегтярев.

В середине августа врио губернатора отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Это произошло после внеплановой проверки одной из поликлиник края, в ходе которой Дегтярев обнаружил ряд нарушений.

В октябре правительство края объявило открытый конкурс на должность министра здравоохранения региона. Прием заявок окончился 12 ноября.

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Как передает «Хабаровский край сегодня», всего поступило шесть заявок от соискателей, позже одна была отклонена из-за неполного перечня предоставленных документов, еще один участник снял свою кандидатуру. Таким образом, до финала дошли четыре заявки.

Конкурсная комиссия из врачей, общественных деятелей с медицинским образованием, а также членов профсоюзов и фонда ОМС рекомендовала назначить министром Бойченко, передает агентство.

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Бойченко — кандидат медицинских наук, выпускник хабаровского медуниверситета. Он занимал должность заместителя главного врача Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве.

Михаил Дегтярев Хабаровский край Минздрав
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