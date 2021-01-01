Дегтярев назвал нового главу Минздрава Хабаровского края
Новым министром здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — написал Дегтярев.
В середине августа врио губернатора отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Это произошло после внеплановой проверки одной из поликлиник края, в ходе которой Дегтярев обнаружил ряд нарушений.
В октябре правительство края объявило открытый конкурс на должность министра здравоохранения региона. Прием заявок окончился 12 ноября.