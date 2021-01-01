Дегтярев назвал нового главу Минздрава Хабаровского края

Как передает «Хабаровский край сегодня», всего поступило шесть заявок от соискателей, позже одна была отклонена из-за неполного перечня предоставленных документов, еще один участник снял свою кандидатуру. Таким образом, до финала дошли четыре заявки.

Конкурсная комиссия из врачей, общественных деятелей с медицинским образованием, а также членов профсоюзов и фонда ОМС рекомендовала назначить министром Бойченко, передает агентство.

Бойченко — кандидат медицинских наук, выпускник хабаровского медуниверситета. Он занимал должность заместителя главного врача Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве.