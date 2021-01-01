В Хабаровске от COVID-19 умерла главврач поликлиники

Вера Пак (Фото: gp11.medkhv.ru)

В Хабаровске умерла от коронавируса главный врач поликлиники № 11 Вера Пак, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

«На 61-м году жизни скоропостижно скончалась Вера Васильевна Пак, главный врач городской поликлиники № 11», — сообщил он.

По его словам, главврач находилась в одном из госпиталей для больных COVID-19. Коллеги выражают соболезнования родным Пак. Никонов пожелал «стойкости и крепости духа в это непростое время».

Пак проработала в поликлинике 17 лет, общий стаж — 37 лет.