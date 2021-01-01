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Пандемия коронавируса ,  
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В Хабаровске от COVID-19 умерла главврач поликлиники

Вера Пак
Вера Пак (Фото: gp11.medkhv.ru)

В Хабаровске умерла от коронавируса главный врач поликлиники № 11 Вера Пак,  сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

«На 61-м году жизни скоропостижно скончалась Вера Васильевна Пак, главный врач городской поликлиники № 11», — сообщил он.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По его словам, главврач находилась в одном из госпиталей для больных COVID-19. Коллеги выражают соболезнования родным Пак. Никонов пожелал «стойкости и крепости духа в это непростое время».

Пак проработала в поликлинике 17 лет, общий стаж — 37 лет.

По последним данным, в регионе с начала эпидемии выявлено 24 246 случаев заражения коронавирусом, умерли 157 человек, выздоровели 16 924.

В конце октября умер главврач больницы № 20 в Ростове-на-Дону Юрий Дронов. По данным источника «РБК Ростов-на-Дону», причиной смерти стал коронавирус. 

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