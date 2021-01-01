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Рогозин опубликовал видео тренировок в стрельбе из пистолета

Видео: Dmitry Rogozin/ facebook
Видео: Dmitry Rogozin/ facebook
Video

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Facebook видео со своей тренировки в стрельбе из пистолета по мишеням.

«Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», — написал Рогозин.

В 2015 году Рогозин случайно ранил себя в ногу, стреляя в тире, и попал в больницу, сообщал «Интерфакс». При этом ТАСС передавал, что травму он получил не в тире, а в ходе тренировки по гандболу.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В ноябре сайт «Роскосмоса» открыл раздел с песнями Рогозина. В него вошли пять песен на слова главы госкорпорации, в том числе «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль» и «Танцы в небе». Также там есть песни на слова его супруги Татьяны и произведения других авторов о «Роскосмосе».

Рогозин видео тренировка
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