Рогозин опубликовал видео тренировок в стрельбе из пистолета

Видео: Dmitry Rogozin/ facebook

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Facebook видео со своей тренировки в стрельбе из пистолета по мишеням.

«Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», — написал Рогозин.

В 2015 году Рогозин случайно ранил себя в ногу, стреляя в тире, и попал в больницу, сообщал «Интерфакс». При этом ТАСС передавал, что травму он получил не в тире, а в ходе тренировки по гандболу.