«Роскосмос» открыл раздел с песнями Рогозина

Дмитрий Рогозин (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте страницу с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина. В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов.

Рогозин стал автором слов к пяти размещенным песням, в том числе к песням «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль» и «Танцы в небе». Татьяна Рогозина выступила автором слов к песне «Время-вечность». Также в разделе опубликованы песни Александра Маршала «Байконур», «Нас бьют — мы летаем» на стихи Джахан Поллыевой и другие.

В апреле прошлого года песни Рогозина в День космонавтики исполнили в Кремлевском дворце. В частности, тогда прозвучала песня о космическом корабле «Буран», ее исполнили Сергей Казак и группа «Наша тема». В конце мероприятия также была исполнена песня «Над Землей летит корабль» авторства Рогозина, которую глава корпорации впервые представил на конференции «Роскосмоса» в июне 2018 года.