Зампред ЦБ оценил шансы на снижение ключевой ставки в декабре 2020 года

Совет директоров ЦБ видит возможности для снижения ключевой ставки. Ее могут опустить ниже 4%. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».

«Совет директоров продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. В то же время краткосрочно мы видим, что пока текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции — 4%. Мы видим, что ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен. Это мы тоже будем принимать во внимание», — пояснил он.

При этом Заботкин отметил, что на данном решении также может сказаться время, которое потребуется для оценки влияния снижения ставки на экономику, инфляцию и сберегательное поведение россиян. По его словам, замедление темпов восстановления в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России «повышает вероятность того, что в 2021 году дезинфляционные факторы будут превалировать».

Замперд также напомнил, что ключевая ставка уже снизилась на 3,5 п. п. с середины прошлого года.