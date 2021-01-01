Следующий саммит G20 пройдет в Риме

Ежегодный саммит G20 в 2021 году пройдет в столице Италии Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

«С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течении года также пройдут «специальные мероприятия», посвященные актуальным темам мировой повестки. Например, здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.

В правительстве также рассказали, что в основе логотипа саммита лежит «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.