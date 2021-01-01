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Политика ,  
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Следующий саммит G20 пройдет в Риме

Ежегодный саммит G20 в 2021 году пройдет в столице Италии Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

«С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течении года также пройдут «специальные мероприятия», посвященные актуальным темам мировой повестки. Например, здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.

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Фото: Ng Han Guan / AP

В правительстве также рассказали, что в основе логотипа саммита лежит «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.

О предстоящем саммите также в Twitter написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что в рамках G20 необходимо работать над созданием «мира завтрашнего дня», чтобы оставить потомкам лучшую планету для жизни.

В 2020 году саммит G20 прошел онлайн в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21 и 22 ноября. По итогам встречи страны «Большой двадцатки» приняли декларацию, согласно которой лидеры обязались оказывать поддержку развивающимся государствам, сталкивающимся с медицинскими, экономическими и социальными последствиями COVID-19.

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