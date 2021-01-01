Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 76,32 (+0,12) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 91,31 (+0,11) Инвестиции, 13:31
Безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках достигла 17 матчей Спорт, 23:00 «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 22:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 декабря Общество, 22:46 В Лувре и Уффици выразили соболезнования в связи со смертью Антоновой Общество, 22:44 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 22:42 Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Германии возросло до четырех Общество, 22:41 НАТО сообщило о возвращении соперничества и «агрессивной России» Политика, 22:03 В отношении психиатра Марадоны выдвинули обвинения в деле о смерти игрока Спорт, 21:46 В «Роскосмосе» сочли историческим событием прилунение китайского аппарата Технологии и медиа, 21:41 Vnukovo Country Club: пространство для развития детей РБК и Vnukovo Country Club, 21:21 Собянин запретил торговать животными в одном из районов Москвы Общество, 21:20 Суд уменьшил срок фигуранту дела о пытках в ярославской колонии Общество, 21:15 «Гемотест» поменяет справку после истории с поддельными тестами на COVID Общество, 20:56 Пойманный на гей-вечеринке евродепутат оказался противником гей-браков Политика, 20:53
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,8 -0,78% EUR/RUB ₽91,3 +0,15% EUR/USD $1,21 +0,96%
Общество ,  
0 

В Лувре и Уффици выразили соболезнования в связи со смертью Антоновой

Жан-Люк Мартинес
Жан-Люк Мартинес (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС)

Директор французского музея Лувр Жан-Люк Мартинес выразил соболезнования в связи со смертью президента российского Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Ирины Антоновой.

«Лувр и я хотели бы отдать дань уважения Ирине Александровне Антоновой, прославленному директору Пушкинского музея, знаковой личности, которая пользовалась большим уважением в музейном мире. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования и наше глубокое восхищение этой необыкновенной женщиной», — заявил Мартинес РБК.

Мартинес напомнил, что она прекрасно владела французским языком и имела прочные связи с Лувром. Так, в 1974 году Антонова сыграла важную роль в презентации картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в Москве, а также в подготовке выставки «Святая Русь» в Лувре в 2010 году.

«Ледокол «Ленин» для музейного цеха». Коллеги вспоминают Ирину Антонову
Общество
Ирина Антонова

Директор музея Уффици во Флоренции Айке Шмидт в письме, поступившем в РБК, рассказал, что с особой ностальгией вспоминает часы, проведенные вместе с Ириной Антоновой на выставке Рафаэля в Пушкинском музее. По его словам, она была женщиной необычайной культуры, говорившей на европейских языках без акцента.

«Мир искусства и культуры скорбит о кончине Ирины Александровны Антоновой, одного из величайших и наиболее уважаемых музееведов всего XX века и первых десятилетий нашего века, всемирно известного ученого и знатока не только современного искусства, но и итальянского Ренессанса, который она так любила», — отметил Шмидт.

Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев также выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой. Он подчеркнул, что она навсегда останется частью истории российской жизни, российской культуры и жизни российских музеев.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной

«Надо что-то оставить после себя»: какой была Ирина Антонова
Фотогалерея 

«У меня не получается сказать — ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, потому что ее жизнью была жизнь музея. Не только одного музея — Пушкинского, но и всех музеев России, музеев мира», — отметил Гусев.

Ирина Антонова умерла 1 декабря на 99-м году жизни. В Пушкинском музее она работала с 1945 года, а с 1961 года стала им руководить. Она была лауреатом двух государственных премий (за 1995 и 2017 годы) и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Лувр Ирина Антонова Пушкинский музей соболезнования новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,8 -0,78% EUR/RUB ₽91,3 +0,15% EUR/USD $1,21 +0,96%
Материалы по теме
Трегулова заявила, что Антонова изменила понимание музейной деятельности
Общество
Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Пушкинский музей назвал коронавирус причиной смерти Ирины Антоновой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter