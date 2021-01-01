В Лувре и Уффици выразили соболезнования в связи со смертью Антоновой

Жан-Люк Мартинес (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС)

Директор французского музея Лувр Жан-Люк Мартинес выразил соболезнования в связи со смертью президента российского Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Ирины Антоновой.

«Лувр и я хотели бы отдать дань уважения Ирине Александровне Антоновой, прославленному директору Пушкинского музея, знаковой личности, которая пользовалась большим уважением в музейном мире. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования и наше глубокое восхищение этой необыкновенной женщиной», — заявил Мартинес РБК.

Мартинес напомнил, что она прекрасно владела французским языком и имела прочные связи с Лувром. Так, в 1974 году Антонова сыграла важную роль в презентации картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в Москве, а также в подготовке выставки «Святая Русь» в Лувре в 2010 году.

Директор музея Уффици во Флоренции Айке Шмидт в письме, поступившем в РБК, рассказал, что с особой ностальгией вспоминает часы, проведенные вместе с Ириной Антоновой на выставке Рафаэля в Пушкинском музее. По его словам, она была женщиной необычайной культуры, говорившей на европейских языках без акцента.