В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Ирина Антонова (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Ирины Антоновой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания», — сказал Песков.

Он уточнил, что в ближайшее время родным и близким Антоновой будет направлена телеграмма с соболезнованиями.

Ирина Антонова умерла 1 декабря, ей было 98 лет.



В музее Пушкина Антонова работала с 1945 года, а с 1961 года стала им руководить. Она являлась лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (за 1995 и 2017 годы), а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».