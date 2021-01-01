Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
РБК покажет в прямом эфире день инвестора Сбера 14:24 Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону Спорт, 14:22 «Сочи» в меньшинстве проиграл «Уралу» Спорт, 14:21 «Пародия на бокс». Что говорили после боя Майка Тайсона и Роя Джонса Спорт, 14:18 Россияне Шварцман и Мазепин заняли два первых места на этапе «Формулы-2» Спорт, 14:09 Портал «Госуслуги» начнет автоматически извещать пользователей о долгах Общество, 14:03 В Минске начались задержания протестующих Политика, 14:00 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 13:55 РБК покажет в прямом эфире день инвестора Сбера 13:51 Джонс остался недоволен ничьей и заявил о новом бое с Тайсоном Спорт, 13:38 Доктор Мясников предупредил об опасности новой эпидемии Общество, 13:29 Тайсон призвал Джонса провести еще один бой Спорт, 13:08 Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. РБК и SAP, 13:06 Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения Общество, 13:05
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения

Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

С 3 декабря чешские власти снизят уровень риска коронавирусной инфекции до третьего. Всего в стране предусмотрено пять уровней риска. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.

«С четверга, 3 декабря, Чешская Республика перейдет на третий уровень системы PES. Все дезинтеграции перечислены в матрице показателей», — написал министр.

Как сообщает The Reuters, третий уровень PES предусматривает открытие магазинов и ресторанов с ограниченным количеством посетителей, которое позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также это предусматривает отмену комендантского часа и разрешение на проведение спортивных мероприятий с ограниченным количеством участников.

В Словении и Чехии ввели комендантский час из-за COVID-19
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

В начале ноября Чехия стала лидером по количеству смертей от коронавируса в пересчете на 100 тыс. жителей. По последним данным, за время пандемии в стране умерли более 8 тыс. человек. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 2667 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в Чехии коронавирус обнаружили у 518 649 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной
коронавирус Чехия
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
Чехия за неделю стала лидером по числу смертей от COVID
Общество
В Словении и Чехии ввели комендантский час из-за COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter