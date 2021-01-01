Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения

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С 3 декабря чешские власти снизят уровень риска коронавирусной инфекции до третьего. Всего в стране предусмотрено пять уровней риска. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.

«С четверга, 3 декабря, Чешская Республика перейдет на третий уровень системы PES. Все дезинтеграции перечислены в матрице показателей», — написал министр.

Как сообщает The Reuters, третий уровень PES предусматривает открытие магазинов и ресторанов с ограниченным количеством посетителей, которое позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также это предусматривает отмену комендантского часа и разрешение на проведение спортивных мероприятий с ограниченным количеством участников.