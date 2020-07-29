В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В двух районах столицы — в поселении Сосенском и районе Нагатинский Затон — объявлен карантин по бешенству. Об этом говорится на сайте мэра города Сергея Собянина, который подписал соответствующее распоряжение.

Карантин продлится до 28 сентября. Владельцам кошек и собак этих районов запрещено участвовать в выставках, вывозить питомцев за пределы карантинных зон, торговать домашними животными, натаскивать собак и выводить породу.

«Нельзя отлавливать диких животных для перевозки в зоопарки или расселения в других районах», — добавляется в сообщении.

В начале декабря 2019 года карантин по бешенству вводили в московском районе Солнцево. Он действовал до 30 января 2020 года. Власти установили ограничения из-за дикого животного с бешенством, которого в конце ноября поймали на территории района.