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Специалисты оценили влияние проекта Минздрава на рынок детских игрушек

Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Предложение Минздрава России разрешить приостанавливать оборот той или иной игрушки на основе экспертизы может привести к появлению черного рынка. В то же время нет никаких исследований, которые говорят о том, что игрушки могут навредить ребенку. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

«Я предполагаю, что к попавшим под запрет играм могут относиться персонажи игр и игрушек — это куклы или игрушки, изображающие каких-нибудь животных или существ. Это затронет не только рынок компьютерных игр, но и анимации, персонажей, которые являются героями современных игр», — рассказала в разговоре с РБК президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По словам эксперта, делать выводы, как этот законопроект скажется на экономике отрасли игрушек, пока рано, но то, что он несет репутационные риски для бренда и может привести к неблагоприятным экономическим последствиям, очевидно.

Цицулина напомнила, что в России и ранее пытались реализовать подобные инициативы. Так, в Санкт-Петербурге в 2007 году ввели обязательную психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек. В результате за три месяца возник черный рынок экспертизы и власти города решили отменить нововведение.

Также среди рисков, которые несет этот проект закона, она назвала то, что только в судебном порядке можно будет опротестовать решение комиссии. Это противоречит принципам «регуляторной гильотины» и трансформации делового климата, где введены возможности досудебного урегулирования, заключила Цицулина.

Минздрав назвал опасные для детской психики игры и игрушки
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Сейчас нет никаких научных доказательств, что игрушка может навредить ребенку, рассказала РБК кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра игры и игрушки МГППУ, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии МГППУ Ирина Рябкова.

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«Сейчас нет обязательной психологической экспертизы игр и игрушек. Единственная организация, которая постоянно занимается такой экспертизой, — это Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ. Центр занимается данным направлением уже 15 лет. Наша экспертиза носит рекомендательный характер. Такая стратегия — рекомендовать, а не обязывать — является неслучайной. Она связана с тем, что нет никаких доказательств того, что игрушка может навредить ребенку. Но есть исследования, которые показывают, что игрушки влияют на активность ребенка, например, влияют на выбор деятельности, на коммуникацию между детьми, на сложность и качество игры, причем психологический возраст ребенка имеет большое значение для оценки игрового материала. Поэтому экспертиза не должна запрещать игрушки, но должна ориентировать родителей и педагогов в таких вопросах: в каком возрасте игрушка будет полезна, какую деятельность она развивает, насколько она хороша для игры, и т.п. Рекомендовать производителям проходить такую экспертизу — это неплохая идея, но введение запрета на игрушки может существенно повлиять на развитие рынка игрушек не в лучшую сторону.

Другое дело, когда мы говорим про игровые приложения. Несмотря на то, что это бурно развивающаяся отрасль, эта продукция очень мало изучена, особенно в ситуации с маленькими детьми — дошкольниками. У нас есть рекомендации Минздрава об ограничении экранного времени, но, понятно, что в конкретных семьях эти рекомендации обычно не учитываются: ребенок проводит за экраном телевизора, компьютера или другого гаджета много времени. Влияние самого контента игровых приложений на дошкольника практически не изучено. И это проблема, поскольку маленький ребенок очень внушаем, это его возрастная особенность, поэтому зависимость в младшем возрасте формируется очень легко. Более того, дети дошкольного возраста развиваются в игре с предметами и друг с другом, в общении со взрослым. Дошкольнику необходимо действовать в предметном пространстве, а не виртуальном, потому что именно так он развивается — в движении, в экспериментировании и общении. Поэтому думать о допустимом контенте игровых приложений, о рекомендациях касательно возраста, изучать этот вопрос именно относительно дошкольников — это очень актуальные задачи. Но их решение требует времени. Запретительная стратегия, по крайней мере сегодня, вряд ли приведет к положительному результату. Зато финансирование научных исследований в этой области может значительно продвинуть наши представления о влиянии компьютерных игр на развитие детей», — пояснила она.

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Ранее Минздрав России представил проект поправок в федеральный закон ‎«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Они устанавливают возможность проведения экспертизы детских игр и игрушек и оценки их риска для психики детей.

Риском для психического здоровья ребенка предлагается считать случаи, когда игры и игрушки изображают или описывают употребление наркотиков, табака, алкоголя; участие в азартных играх; самоубийство и причинение вреда и насилие по отношению к животным и другое.

Экспертизу, согласно законопроекту, должны будут проводить комиссии экспертов из государственных бюджетных учреждений. Предполагается, что если они придут к заключению, что какое-то изделие представляет риск для психики ребенка, то будет поднят вопрос о приостановке обращения такой продукции.

По данным аналитического агентства BusinesStat, в России с 2014 по 2018 год предложение детских игрушек снизилось на 8,2%: с 2,8 до 2,6 млрд шт. Аналитики связали это с тем, что в этот период произошло сокращение импортных поставок продукции из-за ослабления рубля и снижения платежеспособного спроса в России. В 2018 году детские игрушки экспортировались из страны по средней цене $1,31 за шт., что на 9,1% выше цены 2014 года.

По данным агентства «Infoline Аналитика», которые приводил «Коммерсантъ», объем рынка игрушек в 2018 году превышал 54 млрд руб.

Согласно мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за пандемии COVID-19 и экономического кризиса в 2020 году продажи детских товаров могут сократиться на 15–20%, передавала газета. Президент АНО «Выбор родителей» Татьяна Буцкая рассказала изданию, что в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса 67% производителей детских товаров в стране остановили производство, 69% из тех, кто продолжил работать, заявили о намерении снижать объемы. Об этом свидетельствовали результаты опроса, проведенного среди 68 небольших производителей и продавцов детских товаров.

В то же время исследовательское агентство NPD Group прогнозирует, что по итогам 2020 года глобальный рынок игрушек покажет прирост. Ведущий эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Group Ирина Седова объяснила это тем, что большинство семей в 2020 году не смогли никуда поехать во время каникул, поэтому они компенсировали недостаток впечатлений новыми игрушками.

«У детей появилось время на сложные и длинные игры, поэтому родители покупали конструкторы, модели, наборы для творчества, настольные игры и пазлы», — пояснила она.

Продажи наборов для творчества выросли на 12%, моделей для склеивания — 23%, научных игрушек — 16%, электронных развивающих игрушек — 13%. По прогнозам агентства, накануне новогодних праздников продажи игрушек продолжат расти.

игрушки законопроект новости
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Минздрав назвал опасные для детской психики игры и игрушки
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