В Татарстане задержали подозреваемого в убийствах пожилых женщин

Подозреваемый в серии убийств пожилых женщин (Фото: СК РФ)

В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, которого искали с 2011 года. Об этом сообщают «Татаринформ» и ТАСС со ссылкой на источники.

В операции участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. Как сообщает источник «Татаринформ», у следствия был образец ДНК преступника, который удалось обнаружить на месте одного из убийств в Казани. Это образец совпал с ДНК задержанного.

В следственном управлении СК Татарстана сказали, что не они ведут расследование этого дела. РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

По данным агентств, мужчина совершал убийства с 2011 года по октябрь 2012 года в Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах. Он заходил в квартиры жертв под видом работника ЖКХ, душил пожилых женщин, а затем забирал из жилья деньги. При этом следователи полагали, что корыстный мотив не являлся для преступника приоритетным, так как обыск помещений проводился им поверхностно. Злоумышленника уже объявляли в розыск.