«Яндекс» запустил сервис объявлений

Фото: Никита Попов / РБК

«Яндекс» с 1 декабря запускает сервис «Яндекс. Объявления», где можно купить, продать или обменять товары. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что для использования сервиса не обязательно указывать номер телефона. Общение продавца и покупателя может происходить в мессенджере, который не нужно устанавливать дополнительно: он есть у всех, кто пользуется поиском «Яндекса». «В будущем мессенджер будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях», — указали в компании.

Также в сервисе есть показатель активности продавца и покупателя, который рассчитывается автоматически. «Чем дольше человек пользуется «Яндексом», чем активнее он взаимодействует с разными сервисами, тем выше показатель», — пояснили в компании. На данный момент в сервисе нет никаких ограничений на количество размещаемых объявлений.

Сервис будет использовать знания о товарах, накопленные «Яндекс. Маркетом». За счет этого поиск можно осуществлять по многим параметрам. Приложение сервиса объявлений для iOS и Android выйдет в ближайшие дни.