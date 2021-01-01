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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» запустил сервис объявлений

«Яндекс» YNDX ₽5 300 +0,42% Купить
Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

«Яндекс» с 1 декабря запускает сервис «Яндекс. Объявления», где можно купить, продать или обменять товары. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что для использования сервиса не обязательно указывать номер телефона. Общение продавца и покупателя может происходить в мессенджере, который не нужно устанавливать дополнительно: он есть у всех, кто пользуется поиском «Яндекса». «В будущем мессенджер будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях», — указали в компании.

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Также в сервисе есть показатель активности продавца и покупателя, который рассчитывается автоматически. «Чем дольше человек пользуется «Яндексом», чем активнее он взаимодействует с разными сервисами, тем выше показатель», — пояснили в компании. На данный момент в сервисе нет никаких ограничений на количество размещаемых объявлений.

Сервис будет использовать знания о товарах, накопленные «Яндекс. Маркетом». За счет этого поиск можно осуществлять по многим параметрам. Приложение сервиса объявлений для iOS и Android выйдет в ближайшие дни.

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О запуске раздела объявлений также сообщили РБК в социальной сети «ВКонтакте». Это совместный проект сервиса объявлений «Юла» и социальной сети. Теперь продавцы могут размещать товары сразу на обеих площадках.

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«Такая интеграция также позволяет продавцу и клиенту переписываться там, где удобно каждому: даже если один из них пишет с «Юлы», а другой — из «ВКонтакте», — пояснили в пресс-службе компании.

Объявление продавец может разместить в релевантных сообществах во «ВКонтакте», которые включили опцию «Объявления» в настройках. Новый раздел уже доступен в мобильном приложении VK во вкладке «Сервисы».

В 2007 году в России был запущен сервис объявлений Avito. В 2015 году Mail.ru Group запустила сервис объявлений «Юла».

«Яндекс» «ВКонтакте» сервис
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