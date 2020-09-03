В России предложили облагать налогом продажи на «Авито»

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В России продажи подержанных вещей, в том числе через сервисы и соцсети, на общих основаниях должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщили «Ведомости».

По закону на платформы, на которых пользователи продают вещи, не выполняют функцию налоговых агентов, напомнили в Минфине. Поэтому они не могут платить налог из средств пользователей.

Последние сами должны уплачивать НДФЛ с таких продаж в соответствии с Налоговым кодексом, отметили изданию в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», — указали в ФНС.

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