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В России предложили облагать налогом продажи на «Авито»

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В России продажи подержанных вещей, в том числе через сервисы и соцсети, на общих основаниях должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщили «Ведомости».

По закону на платформы, на которых пользователи продают вещи, не выполняют функцию налоговых агентов, напомнили в Минфине. Поэтому они не могут платить налог из средств пользователей.

Последние сами должны уплачивать НДФЛ с таких продаж в соответствии с Налоговым кодексом, отметили изданию в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», — указали в ФНС.

Материал дополняется.

Теги: Авито, налоги, Минфин
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