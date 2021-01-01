МИД Ирана заявил об отсутствии данных о гибели командира КСИР

Министерство иностранных дел Ирана (Фото: sipo / Flickr)

Официальный представитель министерства иностранных дела Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения о гибели одного из командиров элитного подразделения Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявил, что у ведомства нет об этом информации. Об этом сообщает IRNA.

«Мы не слышали отчета по этому поводу», — сказал представитель МИДа. Он добавил, что об этом должен сообщить Генштаб Ирана.

Ранее Al Arabiya со ссылкой на иракские источники передавал, что в результате атаки с беспилотника на границе Ирака и Сирии погиб один из командиров. Источники утверждают, что командир находился в автомобиле, находившиеся с ним три человека также погибли.

Ранее, 27 ноября в Иране был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Минобороны Ирана называло его руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. В иранском МИДе заявили о возможной причастности к убийству Израиля.