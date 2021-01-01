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В Петербурге фотомодель обвинили в убийстве мужа

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка во время ссоры убила своего мужа. Об этом сообщает следственное управление СК России по городу.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 ноября в квартире одного из домов, расположенного по Гагаринской улице. Во время ссоры уроженка Подмосковья ударила ножом в грудь своего мужа. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался.

Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.

В Петербурге суд продлил срок задержания теще убитого рэпера Картрайта
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Полицейский автомобиль у здания Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга

«Фонтанка» пишет, что речь идет о Лилии Судаковой, которая часто снимается для глянцевых журналов в качестве модели. По данным издания, она нанесла удар ножом своему гражданскому мужу Сергею Попову. По предварительной информации, вечером Попов привел в квартиру компанию. Там была девушка, которой он оказывал знаки внимания. Из-за этого между ним и Судаковой произошел конфликт. По словам обвиняемой, мужчина угрожал ей и она взяла нож для самообороны. «Комсомольская правда» и источник «РИА Новостей» также сообщают, что речь идет о фотомодели Лилии Судаковой

В конце июля на съемной квартире в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Александра Юшко (выступал под псевдонимом Энди Картрайт). Его жену Марину Кохал задержали вскоре после обнаружения тела. По версии следствия, она в ходе личного конфликта при пособничестве своей матери убила мужа. Как утверждала сама Кохал, рэпер умер от передозировки наркотиков.

Санкт-Петербург убийство Следственный комитет
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