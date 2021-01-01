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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Турция заявила о завершении переговоров с Россией по центру мониторинга

Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Турция и Россия завершили технические переговоры о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

«Завершены переговоры относительно технических деталей, касающихся создания и принципов работы совместного турецко-российского центра, соглашение подписано», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся необходимые исследования для скорейшего начала работы центра.

О создании совместного центра стороны договорились 11 ноября. Тогда главы Минобороны Турции Хулуси Акар и России Сергей Шойгу подписали меморандум о его создании. Центр будет расположен на территории Азербайджана.

Глава российского МИДа Сергей Лавров уточнял, что турецкие военные наблюдатели не будут заезжать на территорию Карабаха. 21 ноября в Минобороны Турции заявили о готовности к отправке своих военнослужащих в Азербайджан.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что контроль за исполнением договоренностей будут осуществлять российские миротворцы, расположенные вдоль линии соприкосновения сторон.

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