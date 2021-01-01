Турция заявила о завершении переговоров с Россией по центру мониторинга

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Турция и Россия завершили технические переговоры о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

«Завершены переговоры относительно технических деталей, касающихся создания и принципов работы совместного турецко-российского центра, соглашение подписано», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся необходимые исследования для скорейшего начала работы центра.

О создании совместного центра стороны договорились 11 ноября. Тогда главы Минобороны Турции Хулуси Акар и России Сергей Шойгу подписали меморандум о его создании. Центр будет расположен на территории Азербайджана.