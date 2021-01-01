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В Нальчике загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В Нальчике загорелся магазин, огнем охвачено 1,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пожар возник вечером 22 ноября в трехэтажном магазине, расположенном на улице Идарова. Горит кровля здания. Кроме того, огонь перекинулся на два соседних здания.

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Фото:barnaulinsta / VK

«Распространению пожара способствовала плотная застройка. Пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении задействованы 70 человек и 16 единиц техники.

В ноябре произошел пожар в торговом центре в Рязанской области. Его площадь составила около 500 кв. м. Из здания были эвакуированы более 1 тыс. человек. Пожар возник в батутном центре, причиной названо неосторожное обращение с пиротехникой. По данным прокуратуры, в центр пришел мужчина с ракетницей и решил ее запустить.

Нальчик пожар магазин
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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