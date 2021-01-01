В Нальчике загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м
В Нальчике загорелся магазин, огнем охвачено 1,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Пожар возник вечером 22 ноября в трехэтажном магазине, расположенном на улице Идарова. Горит кровля здания. Кроме того, огонь перекинулся на два соседних здания.
«Распространению пожара способствовала плотная застройка. Пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.
Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении задействованы 70 человек и 16 единиц техники.