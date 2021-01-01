В Нальчике загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м

В ноябре произошел пожар в торговом центре в Рязанской области. Его площадь составила около 500 кв. м. Из здания были эвакуированы более 1 тыс. человек. Пожар возник в батутном центре, причиной названо неосторожное обращение с пиротехникой. По данным прокуратуры, в центр пришел мужчина с ракетницей и решил ее запустить.