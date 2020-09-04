В Татарстане мужчина в магазине напал с ножом на бывшую жену

Фото: Что случилось? Казань. Татарстан / VK

В Татарстане СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины на свою бывшую жену в одном из магазинов Заинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении 47-летнего жителя города Заинска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По данным СК, ранее 4 сентября бывшая супруга написала на подозреваемого заявление об изнасиловании. Позднее злоумышленник проследил за ней и, когда она зашла в магазин, нанес ей удары колющим предметом, после чего скрылся. ТАСС со ссылкой на прокуратуру уточняет, что злоумышленник ударил женщину ножом.

Пострадавшую госпитализировали.