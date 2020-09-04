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В Татарстане мужчина в магазине напал с ножом на бывшую жену

Фото: Что случилось? Казань. Татарстан / VK
Фото: Что случилось? Казань. Татарстан / VK

В Татарстане СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины на свою бывшую жену в одном из магазинов Заинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении 47-летнего жителя города Заинска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По данным СК, ранее 4 сентября бывшая супруга написала на подозреваемого заявление об изнасиловании. Позднее злоумышленник проследил за ней и, когда она зашла в магазин, нанес ей удары колющим предметом, после чего скрылся. ТАСС со ссылкой на прокуратуру уточняет, что злоумышленник ударил женщину ножом.

Пострадавшую госпитализировали.

В Воскресенске в детском саду мужчина ножом убил пришедшую на работу жену
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Фото: Олег Яковлев / РБК

Портал Kazanfirst опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, которая была установлена в магазине. На видеозаписи женщина стоит около кассы магазина, в это время в магазин заходит мужчина и начинает наносить женщине многочисленные удары острым предметом в грудь, плечи, поясницу и спину. Издание уточняет, что ранее мужчина попадал в поле зрения правоохранителей из-за избиения и угрозы убийством потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Воскресенске мужчина убил свою жену, придя в детский сад, где она работала. Прибывшие на сигнал «Тревога» сотрудники Росгвардии задержали нападавшего и доставили в отдел полиции.

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Теги: Татарстан, поножовщина, нападение
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