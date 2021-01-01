Moderna подала заявку на применение вакцины от COVID в экстренном порядке

Американская фармацевтическая компания Moderna подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку для одобрения применения своей вакцины от коронавируссной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

«Данные Moderna для запроса на экстренную авторизацию использования [вакцины] mRNA-1273 направлены в FDA», — говорится в заявлении.

Ранее FDA сообщила, что заявка от Moderna будет рассмотрена 17 декабря — в день заседания консультационного комитета по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам управления. При этом сроки одобрения вакцины медицинский регулятор в своем сообщении не указал.

Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что одна доза вакцины будет стоить от $25 до $37. Он назвал эту вену справедливой, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения.

В компании оценили эффективность вакцины при первичном анализе на 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.

Правительство Великобритании заявило о намерении увеличить объем поставок вакцин Moderna. В общей сложности Соединенное Королевство планирует приобрести 7 млн доз вакцины. После заключения сделки с американской фармкомпанией доступ к вакцине получат примерно 3,5 млн жителей Великобритании.

21 ноября запрос на регистрацию вакцины в США направила фармацевтическая компания Pfizer, отчитавшаяся о 94% эффективности своего препарата.