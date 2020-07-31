Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna

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Китай отвергает обвинения в хакерской атаке на американскую компанию Moderna, разрабатывающую вакцину против коронавируса. Об этом заявила представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на представителя служб безопасности США сообщило, что китайские хакеры пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса американской компании Moderna.

22 июля Минюст США предъявил обвинения во взломе компьютерных систем сотен компаний двум китайским гражданам. По данным ведомства, они украли терабайт данных, несущих угрозу США. Кроме того, американское правительство заявило, что в некоторых случаях обвиняемые действовали по поручению китайских спецслужб.

Тогда кибератаке подверглись наработки по вакцине против коронавируса. Хакеры изучили уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19.