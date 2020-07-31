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Пандемия коронавируса ,  
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Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press
Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

Китай отвергает обвинения в хакерской атаке на американскую компанию Moderna, разрабатывающую вакцину против коронавируса. Об этом заявила представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на представителя служб безопасности США сообщило, что китайские хакеры пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса американской компании Moderna.

22 июля Минюст США предъявил обвинения во взломе компьютерных систем сотен компаний двум китайским гражданам. По данным ведомства, они украли терабайт данных, несущих угрозу США. Кроме того, американское правительство заявило, что в некоторых случаях обвиняемые действовали по поручению китайских спецслужб.

США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса
Технологии и медиа
Фото: Ng Han Guan / AP

Тогда кибератаке подверглись наработки по вакцине против коронавируса. Хакеры изучили уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19.

В организации Reuters подтвердили, что руководство Moderna поддерживало связь с ФБР и было уведомлено о возможной «информационной разведке» хакерской группой.

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19
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Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

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Компания Moderna, которая базируется в Массачусетсе, объявила о создании вакцины против COVID-19 еще в январе. 27 июля Moderna сообщила, что начала финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. В клинических тестах примут участие 30 тыс. человек. Они будут проведены по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1. Предполагалось, что последняя фаза клинических испытаний пройдет на сравнительно небольшом числе добровольцев.

Разработка препарата обошлась Министерству здравоохранения США в $483 млн, а чтобы значительно увеличить масштаб испытаний, компании дополнительно выделили еще $472 млн.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, вакцина, хакеры, США, Китай
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