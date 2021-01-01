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Пандемия коронавируса ,  
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Великобритания закупит еще 2 млн доз вакцин у фармкомпании Moderna

Фото:Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Правительство Великобритании решило увеличить объем поставок вакцин от коронавируса производства американской фармацевтической компании Moderna. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В общей сложности Соединенное Королевство планирует приобрести 7 млн доз вакцины. После заключения сделки с американской фармкомпанией доступ к вакцине получили примерно 3,5 млн жителей Великобритании.

Для того чтобы получить разрешение на использование в Великобритании, вакцина Moderna должна соответствовать строгим стандартам безопасности и эффективности независимого регулирующего органа по лекарственным средствам Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), говорится в заявлении британского правительства. В том случае, если соглашение будет одобрено, поставки вакцин в Великобританию могут начаться весной 2021 года наряду с несколькими странами Европы.

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Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

22 ноября американская фармкомпания Moderna сообщила, что цена одной дозы ее вакцины от коронавирусной инфекции будет колебаться в пределах $25-37. Глава Moderna Стефан Бансель назвал эту цену справедливой и сравнил ее со стоимостью лечения больного с COVID-19.

25 ноября Европейская комиссия утвердила шестой контракт с компанией Moderna в рамках стратегии Евросоюза по вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19. Он предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз вакцины против коронавируса, а также возможность запросить еще до 80 млн доз.

Соглашение с Moderna расширит обширный портфель вакцин, которые будут производиться в Европе, включая контракты, заключенные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, а также контракт, одобренный с CureVac.

Кроме того, государства — члены ЕС смогут принять решение о передаче в дар вакцины странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Великобритания вакцина коронавирус COVID-19
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