Азербайджанская армия вошла в Лачинский район в Нагорном Карабахе

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана (ВВС) вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район», — говорится в сообщении.

На странице в YouTube ведомство опубликовало видеокадры, на которых видно, как колонна военных въезжает в регион.

20 ноября азербайджанская армия заняла Агдамский район. Спустя пять дней азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район. Тогда для продвижения войск в данном направлении были проведены инженерные работы.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Боевые действия начались на границе Азербайджана и Армении. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга, после чего власти Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха ввели военное положение. Стороны понесли потери как среди военных, так и среди мирного населения.

По словам президента России Владимира Путина, с начала конфликта в Карабахе погибли более 4 тыс. человек.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин заключили совместное соглашение о прекращении боевых действий. Помимо этого, стороны договорились о размещении российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.

Данное соглашение предусматривает вывод армянских военных с территории. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — создание транспортного коридора в эксклав Нахичевань.