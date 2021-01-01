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Баста ответил на обвинения в нарушении мер на концерте по COVID-19

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что на его концерте в Санкт-Петербурге были соблюдены все правила, предписанные городскими властями на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом музыкант сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.

«Все требования, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены, все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — сказал Баста.

Музыкант добавил, что на концерте не было билетов без мест, а также отсутствовал танцевальный партер. Все зрители сидели на своих местах, отметил рэпер.

Концерт Басты прошел в Ледовом дворце Санкт-Петербурга два дня подряд — 27 и 28 ноября, после чего в Сети появилось видео с концерта. На опубликованной записи видно, что у некоторых зрителей отсутствуют на лице медицинские маски, а также находятся на близком расстоянии друг к другу.

Впоследствии Ледовый дворец отменил все мероприятия до февраля 2021 года.

После концерта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции «в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан».

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3691 новый случай заражения. Общее число заболевших вирусом в городе достигло 125 907 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Баста Санкт-Петербург концерт коронавирус COVID-19
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