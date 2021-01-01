Власти Москвы назвали сроки наступления сильных морозов

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Москвичей ждут сильные морозы в конце января и первой половине февраля. Такой прогноз дал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает «Российская газета».

«По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней», — уточнил он.

В декабре и большую часть января погода в городе ожидается теплее нормы, но, по словам Бирюкова, это не значит, что будет совсем тепло. Снега зимой выпадет до полутора метров, что соответствует норме.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала снег в столице 1 декабря. Осадки ожидаются в ночь на вторник, температура понизится до ноля градусов и останется отрицательной всю следующую неделю. В Московской области она может опуститься до минус девяти.