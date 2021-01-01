Синоптик пообещала зимнюю погоду в Москве с 1 декабря

В ночь на первое декабря температура воздуха понизится до 0 градусов, также ожидаются осадки в виде снега. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает телеканал RT.

«В ночь на 2 декабря местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков, так как погоду будет определять периферия антициклона. Температура в Москве составит минус 1-3 градусов, в области минус 1-6», — добавила она.

Так температура воздуха останется отрицательной всю следующую неделю. В Московской области она может опуститься до минус 9 градусов.

При этом последний день осени, по словам Поздняковой, будет дождливым. Температура воздуха в столице 30 ноября составит плюс 1-3 градуса.