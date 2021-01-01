«Справедливая Россия» ответила на сообщения о слиянии с малыми партиями

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«Справедливая Россия» уже два года ведет переговоры о коалиции, об этом РБК сообщил председатель партии и руководитель ее фракции в Госдуме Сергей Миронов.

«Новости в этом никакой нет. Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все все узнают», — отметил он. По мнению лидера «Справедливой России», его партия успешно пройдет выборы в Госдуму и без альянса, а также увеличит парламентскую фракцию.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что администрация президента планирует к выборам инициировать объединение «Справедливой России» с партиями «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Российской партией пенсионеров за справедливость. Целью собеседники газеты назвали «утилизацию небольших партийных проектов». Объединительный съезд, по информации источников, может пройти до конца декабря.

«Что касается будущего съезда, то, наверное, ни одна из политических партий не рискнет назвать дату подобного мероприятия. Потому что сейчас наши планы зависят не столько от политических задач, сколько от эпидемиологической обстановки», — пояснил Миронов РБК.