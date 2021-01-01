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Экономика ,  
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Песков назвал главный фактор в вопросе строительства моста на Сахалин

Вид на Сахалин
Вид на Сахалин (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Экономический фактор является первостепенным в обсуждении строительства моста на Сахалин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает «РИА Новости».

При этом Песков, отвечая на вопрос, будет ли проект закрыт или обсуждения продолжатся, после слов специального представителя главы государства Сергея Иванова о том, что с экономической точки зрения мост на Сахалин нецелесообразен, отметил, что строительство такого моста экономически оправданно только в случае наполнения его потоками грузов.

«Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова», — сказал представитель Кремля, добавив, что обсуждение идет, но «пока каких-то конкретных планов на этот счет нет».

«Экономические факторы — они, естественно, первостепенны», — отметил он.

Спецпредставитель президента назвал «дико дорогим» мост на Сахалин
Политика
Сергей Иванов

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее сообщил, что не видит экономической целесообразности в строительстве моста на Сахалин: для него «нет грузов». При этом мост строить нужно там, где самый узкий пролив. А чтобы туда добраться от Комсомольска-на-Амуре, потребуется пройти 536 км «по безлюдной тайге», отметил он. «Так вот: 536 км по Хабаровскому краю это обойдется гораздо дороже, чем сам мост», — заключил Иванов.

Спецпредставитель считает, что мост необходим больше «с точки зрения психологии». «Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет», — пояснил он.

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Летом 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком. С 2000-х годов он поднимался несколько раз. Позже глава государства попросил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы сооружение моста окупилось.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в 2019 году сообщал, что технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин будет подготовлено к концу ноября того же года. Он говорил, что проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года. При этом еще в 2018 году стоимость моста оценивалась в 540 млрд руб. без НДС, в пересчете на километр она в 3,5 раза превышала стоимость моста через Керченский пролив в Крыму.

Дмитрий Песков мост Сахалин
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