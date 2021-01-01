Песков назвал главный фактор в вопросе строительства моста на Сахалин
Экономический фактор является первостепенным в обсуждении строительства моста на Сахалин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает «РИА Новости».
При этом Песков, отвечая на вопрос, будет ли проект закрыт или обсуждения продолжатся, после слов специального представителя главы государства Сергея Иванова о том, что с экономической точки зрения мост на Сахалин нецелесообразен, отметил, что строительство такого моста экономически оправданно только в случае наполнения его потоками грузов.
«Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова», — сказал представитель Кремля, добавив, что обсуждение идет, но «пока каких-то конкретных планов на этот счет нет».
«Экономические факторы — они, естественно, первостепенны», — отметил он.