Песков назвал главный фактор в вопросе строительства моста на Сахалин

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее сообщил, что не видит экономической целесообразности в строительстве моста на Сахалин: для него «нет грузов». При этом мост строить нужно там, где самый узкий пролив. А чтобы туда добраться от Комсомольска-на-Амуре, потребуется пройти 536 км «по безлюдной тайге», отметил он. «Так вот: 536 км по Хабаровскому краю это обойдется гораздо дороже, чем сам мост», — заключил Иванов.

Спецпредставитель считает, что мост необходим больше «с точки зрения психологии». «Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет», — пояснил он.

Летом 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком. С 2000-х годов он поднимался несколько раз. Позже глава государства попросил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы сооружение моста окупилось.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в 2019 году сообщал, что технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин будет подготовлено к концу ноября того же года. Он говорил, что проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года. При этом еще в 2018 году стоимость моста оценивалась в 540 млрд руб. без НДС, в пересчете на километр она в 3,5 раза превышала стоимость моста через Керченский пролив в Крыму.