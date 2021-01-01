СМИ опубликовали видео ДТП с участием автомобиля генконсульства Литвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 75,47 (-0,34) Инвестиции, 12:50
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,01) Инвестиции, 12:50
Суд в Нидерландах отказался изучать альтернативные версии крушения MH17 Политика, 15:49 В России создали структуру для изобретения квантового компьютера Технологии и медиа, 15:48 Электрогрузовик Scania столкнули с Golf для теста аккумуляторов. Видео Авто, 15:44 Британские эксперты назвали самый частый симптом COVID-19 Общество, 15:44 Новогодние распродажи новостроек: каких скидок ждать покупателям Недвижимость, 15:39 МВД определило восемь причин для аннулирования водительских прав Общество, 15:37 Осенью интерес россиян к биткоину вырос вдвое Крипто, 15:33 The Weeknd не получит «Грэмми» и еще 5 странных решений в истории премии Стиль, 15:31 Рэп или k-pop: музыка поколения Z Совместный проект, 15:24 Почетный президент РФС назвал причины неудач российских клубов Спорт, 15:23 Посол России назвал условия скидок на российский газ для Белоруссии Экономика, 15:20 Первая из запланированных поездок Путина в регионы сорвалась из-за погоды Политика, 15:18 Зашли на чужую кухню: какие проблемы ждут Beyond Meat в Китае — Bloomberg Pro, 15:14 СМИ опубликовали видео ДТП с участием автомобиля генконсульства Литвы Общество, 15:09
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Общество ,  
0 

СМИ опубликовали видео ДТП с участием автомобиля генконсульства Литвы

В Сети появилось видео аварии с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Водитель Volvo сбил женщину на пешеходном переходе. Ролик опубликовала «Фонтанка».

На видеозаписи видно, как человек перебегает дорогу по пешеходному переходу и его сбивает машина. В результате удара об капот женщина падает рядом с тротуаром. Автомобиль останавливается, и оттуда выходит водитель.

Автомобиль генконсульства Литвы сбил человека на переходе в Петербурге
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

ДТП произошло ранее 25 ноября. Как рассказали РБК в МИД Литвы, за рулем автомобиля находился сотрудник генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге. «Скорость движения не превышалась, водитель был трезвым», — сказали в ведомстве. По данным «Фонтанки», автомобиль мог принадлежать советнику-посланнику литовской миссии в Петербурге Энрестасу Мицкусу.

Авария произошла на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Женщина получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали, сообщали источники ТАСС и «Интерфакса».

ДТП Санкт-Петербург Литва
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Материалы по теме
На северо-западе Москвы автомобиль после ДТП сбил людей на тротуаре
Общество
Пятеро рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области
Общество
СК проверит на лжесвидетельство семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter