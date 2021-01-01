СМИ опубликовали видео ДТП с участием автомобиля генконсульства Литвы

В Сети появилось видео аварии с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Водитель Volvo сбил женщину на пешеходном переходе. Ролик опубликовала «Фонтанка».

На видеозаписи видно, как человек перебегает дорогу по пешеходному переходу и его сбивает машина. В результате удара об капот женщина падает рядом с тротуаром. Автомобиль останавливается, и оттуда выходит водитель.

ДТП произошло ранее 25 ноября. Как рассказали РБК в МИД Литвы, за рулем автомобиля находился сотрудник генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге. «Скорость движения не превышалась, водитель был трезвым», — сказали в ведомстве. По данным «Фонтанки», автомобиль мог принадлежать советнику-посланнику литовской миссии в Петербурге Энрестасу Мицкусу.