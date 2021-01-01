Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области

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В городе Камешково во Владимирской области произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и грузовика «КамАЗ». В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Александр Новиков.

«27 ноября 2020 года около 23:00 в городе Камешково Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 г.р. и 1985 г.р. Водитель большегруза не пострадал», — заявил он.

По словам Новикова, все погибшие были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району. В момент аварии они находились не при исполнении и пользовались автомобилем в личных целях.