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Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области

Видео: vl_33 / VK
Видео: vl_33 / VK
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В городе Камешково во Владимирской области произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и грузовика «КамАЗ». В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Александр Новиков.

«27 ноября 2020 года около 23:00 в городе Камешково Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 г.р. и 1985 г.р. Водитель большегруза не пострадал», — заявил он.

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По словам Новикова, все погибшие были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району. В момент аварии они находились не при исполнении и пользовались автомобилем в личных целях.

В управлении подчеркнули, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Для этого по решению регионального УМВД была создана специальная комиссия.

Ранее, 27 ноября, в Краснодарском крае четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и поезда. По данным СМИ, автомобиль грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд пред приближающимся грузовым составом.

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