Главврач больницы в Уяре подал в отставку после смерти врача из-за COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Главврач Уярской районной больницы в Красноярском крае подал в отставку после проверки регионального минздрава, сообщается на сайте ведомства. Отставка главного врача была принята ведомством, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения.

Минздравом совместно с управлением Роспотребнадзора в лечебном учреждении проводится расследование случаев заражения медиков коронавирусом. Как уточнили ТАСС в министерстве, в частности, расследуется смерть от коронавирусной инфекции врача акушер-гинеколога этой больницы Галины Лебедевой. В некрологе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что врач с 30-летним стажем, работавшая в родильном отделении больницы и по совместительству дежурившая в приемном отделении, умерла 2 июня.

По данным портала ngs24.ru, в Уярской больнице от COVID-19 скончались двое медиков. Кроме того, в адрес лечебного учреждения поступали многочисленные жалобы от пациентов. По словам дочери умершего врача Галины Лебедевой, не менее пяти больных во время дежурств Лебедевой в приемном отделении поступили с коронавирусом. При этом медика не обеспечивали масками, рассказала девушка. Врач почувствовала себя плохо 21 июня, у нее поднялась высокая температура. По словам дочери, ей не сразу сделали компьютерную томографию, заявив, что она «не влезет» в аппарат. Когда КТ все-таки провели, легкие женщины были поражены почти на 100%.

По информации ТАСС, гинеколог была перевезена из Уярской больницы в Красноярскую краевую больницу 24 июня, где впоследствии умерла. Проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи врачу Уярской больницы также начала прокуратура.