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Политика ,  
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Мадуро поделился своим номером для связи в Telegram и WhatsApp

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я присоединяюсь к битве идей в WhatsApp и Telegram с номером 04262168871. Включайте меня в свои группы, и мы вместе начнем борьбу в защиту правды в Венесуэле», — написал он.

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Николас Мадуро

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе прошлого года лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и большинство стран Евросоюза. Мадуро считает это попыткой государственного переворота.

В июне Мадуро в ходе обращения к нации допустил, что в 2022 году может состояться референдум о его отставке в том случае, если для этого будет собрано достаточное количество подписей.

Николас Мадуро WhatsApp Telegram Венесуэла
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