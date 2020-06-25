Мадуро допустил возможность референдума о своей отставке в 2022 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе обращения к нации допустил, что 2022 году может состояться референдум о его отставке в том случае, если для этого будет собрано достаточное количество подписей. Соответствующая видеозапись размещена на странице Мадуро в Twitter.



«10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан», — сказал лидер Боливарианской республики.

Согласно конституции Венесуэлы, проведение референдума допускается в середине срока действующего президента в том случае, если будет собрано «достаточное количество» подписей граждан страны, напомнил Мадуро.

22 июня Трамп в интервью изданию Axios допустил, что он может встретиться с Мадуро. По словам американского лидера, его венесуэльский коллега выразил желание провести с ним беседу, тогда как сам Трамп «редко выступает против встреч».

Впоследствии Трамп заявил, что он готов не только встретиться с Мадуро, но и обсудить его отстранение от власти. Американский президент добавил, что он всегда намерен выступать против социализма и поддерживать венесуэльский народ.