Синоптики спрогнозировали аномальный холод в нескольких регионах России

Аномально холодная погода ожидается на этой неделе в нескольких регионах в европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что холодная погода прогнозируется также в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске и Томске. Там температура опустится до минус 20-25 градусов.

По словам синоптика, температура в этих регионах будет ниже нормы на 5-10 градусов.