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Синоптики спрогнозировали аномальный холод в нескольких регионах России

Аномально холодная погода ожидается на этой неделе в нескольких регионах в европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что холодная погода прогнозируется также в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске и Томске. Там температура опустится до минус 20-25 градусов.

По словам синоптика, температура в этих регионах будет ниже нормы на 5-10 градусов.

Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В то же время в ряде регионов Северо-Западного федерального округа температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градуса. Речь идет о Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской и Архангельской областях. На Ямале, Таймыре, в Якутии и в центре Красноярского края температура превысит норму примерно на 15-25 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице 30 ноября ожидаются дожди и температура плюс 1-3 градуса. В ночь на первое декабря температура воздуха понизится до 0 градусов, и будет отрицательной всю неделю.

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