Москвичка объяснила сообщение о взрыве газа в доме хлопком в телепередаче

Фото: mos-gaz.ru

Специалисты «Мосгаза» не обнаружили нарушений в работе приборов в квартире на юге Москвы после сообщения о хлопке газа. Об этом РБК сообщили в газотранспортной компании.

Аварийная бригада прибыла в квартиру в доме 8 на улице Малая Тульская и провела осмотр. «Все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет», — рассказали в компании. При этом в «Мосгазе» уточнили, что бригаду специалистов встретила хозяйка квартиры, которая уточнила, что «хлопок на самом деле был в телепередаче».

Также информацию о взрыве газа в жилом доме опровергли в ГУ МЧС. По данным ведомства, прибывшие на место спасатели не обнаружили признаков разрушения здания или пожара. «Происходил процесс приготовления пищи. Пострадавших нет», — добавили в главке.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в квартире девятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа.