В Индонезии произошло крупное извержение вулкана

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На острове Ломблен на юге Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км. Об этом сообщает Министерство энергетики и минеральных ресурсов страны.

Согласно сообщению, в 00:06 увеличилась сейсмичность, которая указывала на поступление магмы. Затем, за 15 минут до начала извержения вулкана в 09:45 по местному времени (05:45 мск), произошло шесть глубоких вулканических землетрясений. Столп дыма поднялся на высоту до 4 тыс. м.

Ранее извержение вулкана Левотоло произошло 27 ноября. Тогда высота столпа дыма составила 500 м. Данные мониторинга показывают, что активность вулкана все еще высока и имеет потенциал для дальнейших извержений. Также власти опасаются извержения лавы и пепельного дождя.

В середине ноября извержение вулкана произошло на острове Стромболи в Италии. Серия сейсмособытий длилась четыре минуты. Близлежащие дома покрылись пирокластическими материалами.