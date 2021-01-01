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Бизнес ,  
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Сечин объяснил изменения цен на нефть

Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Цены на нефть зависят от спроса на сырье и скоординированных действий участников рынка. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 1».

«Все зависит от скоординированных действий участников рынка и прежде всего, конечно, от уровня потребления», — ответил он на вопрос журналиста о том, как в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке.

Цены на нефть замедлили рост из-за новых случаев заражения COVID-19
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Фото:Mario Tama / Getty Images

Сечин также отметил, что пандемия не везде оказывает большое влияние на экономическую ситуацию в целом. По его словам, в Китае рост экономики продолжается, несмотря на COVID-19.

В конце октября Банк России улучшил прогноз по ценам на нефть в 2020–2021 годах. По данным регулятора, по итогам 2020 года средняя цена нефти Urals будет выше, чем прогнозировал ЦБ в сентябре, то есть более $41 за баррель. В 2021 году она поднимется до $45.

Сечин цены на нефть
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