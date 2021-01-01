Бизнес , 29 ноя, 16:13
0
Сечин объяснил изменения цен на нефть
«Все зависит от скоординированных действий участников рынка и прежде всего, конечно, от уровня потребления», — ответил он на вопрос журналиста о том, как в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке.
Сечин также отметил, что пандемия не везде оказывает большое влияние на экономическую ситуацию в целом. По его словам, в Китае рост экономики продолжается, несмотря на COVID-19.
В конце октября Банк России улучшил прогноз по ценам на нефть в 2020–2021 годах. По данным регулятора, по итогам 2020 года средняя цена нефти Urals будет выше, чем прогнозировал ЦБ в сентябре, то есть более $41 за баррель. В 2021 году она поднимется до $45.