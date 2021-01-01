Россияне рассказали, кто должен уходить в декрет после рождения ребенка

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После рождения ребенка сидеть с ним должна исключительно женщина. Такое мнение в ходе социального опроса выразили больше половины россиян (52%), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Согласно исследованию, еще треть респондентов ответили, что в семье этот вопрос должен обсуждаться. В частности, родители должны сами договариваться между собой, кто из них на время приостановит работу. При этом о необходимости ухода в декрет высказались 3% мужчин против 1% женщин, согласных с их утверждением.

В свою очередь, 14% участников исследования отметили, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

В исследовании отмечается, что чаще всего положительную оценку декретов отцов чаще давали женщины — 54%, тогда как среди мужчин таковых оказалось 49% респондентов. При этом в целом по России более половины респондентов (53%) заявили о том, что относятся к декретному отпуску для мужчин положительно.