СМИ узнали о реформе системы оплаты отпусков и декретов

В России готовится масштабна реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года вместо работодателей их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Там заявили, что соответствующий законопроект сейчас в инициативном порядке разрабатывается Минтрудом и должен будет внесен в Госдуму в декабре текущего года. Целью документа, как отметили в кабмине, является обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров.

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